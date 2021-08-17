Сотни пожарных борются с огнем на юге Франции

Франция направила сотни пожарных на борьбу с лесными пожарами, вспыхнувшими в районе Вар на юге страны.

Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Жерар Дарманен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Большая часть Средиземноморского региона столкнулась с серьезной жарой в последние недели, но южная Франция до сих пор избегала крупных пожаров.

VAR : Important incendie en cours sur la commune de #Gonfaron. Les autorités appellent à éviter le secteur. Les pompiers d'autres départements arrivent en renfort. Le feu a déjà parcouru plusieurs centaines d'hectares. pic.twitter.com/T6iOcMgiJi — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 16, 2021

Incendie en cours dans le Var, secteur de Gonfaron. Déjà plusieurs centaines d’hectares détruits. pic.twitter.com/8dFJ5ZFPhV — Hugo Clément (@hugoclement) August 16, 2021

Дарманен сообщил, что для защиты жителей этого района было задействовано 650 пожарных.

По словам местных властей, в операции по локализации огня задействованы несколько специализированных самолетов. "Погодные условия крайне неблагоприятные", - отметил Дарманен в Twitter.

Огонь вспыхнул около села Гонфарон, примерно в 50 км к западу от города Сен-Тропе на французской Ривьере. Местных жителей призвали держаться подальше от пожара.

В Греции накануне на юге вспыхнул крупный лесной пожар, людей эвакуируют.