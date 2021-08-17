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Сотни пожарных борются с огнем на юге Франции

Вторник, 17 августа 2021, 09:10

Франция направила сотни пожарных на борьбу с лесными пожарами, вспыхнувшими в районе Вар на юге страны.

Об этом заявил в понедельник министр внутренних дел Жерар Дарманен, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Большая часть Средиземноморского региона столкнулась с серьезной жарой в последние недели, но южная Франция до сих пор избегала крупных пожаров.

Дарманен сообщил, что для защиты жителей этого района было задействовано 650 пожарных.

По словам местных властей, в операции по локализации огня задействованы несколько специализированных самолетов. "Погодные условия крайне неблагоприятные", - отметил Дарманен в Twitter.

Огонь вспыхнул около села Гонфарон, примерно в 50 км к западу от города Сен-Тропе на французской Ривьере. Местных жителей призвали держаться подальше от пожара.

В Греции накануне на юге вспыхнул крупный лесной пожар, людей эвакуируют.

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Франция стихийные бедствия
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