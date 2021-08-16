На півдні Греції спалахнула велика лісова пожежа, людей евакуюють

У Греції повідомлення про надзвичайну ситуацію і евакуацію було надіслане людям, які мешкають поблизу місця лісової пожежі, яка спалахнула в районі міста Кератея на сході Аттики.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Загалом 71 пожежник із 25 пожежними машинами намагається стримати полум’я, яке спалахнуло незадовго до 11.00 в районі Маркаті. В операції також беруть участь шість водозбірних літаків та чотири вертольоти.

В районі пожежі зникла літня жінка з інвалідністю, повідомили місцеві чиновники. Щонайменше десять будинків пошкоджено вогнем.

Рух на старому шосе Кератея-Лавріо припинено.

Слідчі намагаються встановити причину пожежі. Місцеві чиновники стверджують, що є ознаки підпалу.

Хоча в Греції через спекотну і суху погоду влітку часто відбуваються лісові пожежі, в цьому році по всій країні спалахнули сотні пожеж через особливо тривалу і сильну хвилю тепла.

Прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс 12 серпня назвав пожежі найбільшою екологічною катастрофою, яку Греція бачила за останні десятиліття.