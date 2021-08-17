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На юге Франции продолжается борьба с лесным пожаром, эвакуированных уже более 7000

Вторник, 17 августа 2021, 17:56

Лесной пожар на юге Франции, начавшийся в понедельник в департаменте Вар, все еще продолжается; в связи с угрозой эвакуировали 7-10 тысяч человек. Сначала сообщали об около 2 тысячах эвакуированных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

Местность, где начался пожар, находится вблизи средиземноморского побережья между Марселем и Ниццой.

Огонь уже уничтожил 6 гектаров лесистой местности, что составляет почти половину природного заповедника Долина Мор.

С кемпингов и домов эвакуировали, по разным данным, от 7 до 10 000 человек, семь дорог перекрыты. Около 20 человек пострадали, надышавшись дымом, или получили легкие травмы.

Борются с пожаром около 750 пожарных и 120 жандармов, 180 автомобилей и 15 единиц воздушной техники. Ситуацию осложняет ветер, усилившийся после обеда.

На место отправились президент Эммануэль Макрон и министр внутренних дел Жераль Дарманен.

На территории департамента объявили предупреждение о чрезвычайной пожарной опасности на ближайшие два дня, заходить в лесные массивы запретили.

апомним, в Греции накануне на юге вспыхнул крупный лесной пожар. От пожаров страдает также соседняя Испания.

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Франция стихийные бедствия
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