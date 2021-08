На юге Франции продолжается борьба с лесным пожаром, эвакуированных уже более 7000

Лесной пожар на юге Франции, начавшийся в понедельник в департаменте Вар, все еще продолжается; в связи с угрозой эвакуировали 7-10 тысяч человек. Сначала сообщали об около 2 тысячах эвакуированных.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu.

Местность, где начался пожар, находится вблизи средиземноморского побережья между Марселем и Ниццой.

Огонь уже уничтожил 6 гектаров лесистой местности, что составляет почти половину природного заповедника Долина Мор.

Paysage de désolation aux Mayons, près de Gonfaron. L’incendie n’a pas non plus épargné la faune, comme cette tortue d’Hermann, retrouvée morte pic.twitter.com/2alI1PVtQu

С кемпингов и домов эвакуировали, по разным данным, от 7 до 10 000 человек, семь дорог перекрыты. Около 20 человек пострадали, надышавшись дымом, или получили легкие травмы.

Борются с пожаром около 750 пожарных и 120 жандармов, 180 автомобилей и 15 единиц воздушной техники. Ситуацию осложняет ветер, усилившийся после обеда.

#FeuxDeForêt | Le Var vit un moment difficile et dramatique face à un incendie de végétation virulent.

La puissance du vent accentue la propagation du feu et réduit en cendres la forêt des Maures et les habitations alentours.

Toute la #ForceDesSecours est engagée sur le terrain. pic.twitter.com/m9wFyHEw81