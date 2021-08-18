Президент Сербії чекає, що Twitter заблокує його, як Трампа

Президент Сербії Александр Вучич у вівторок заявив, що Twitter може закрити його аккаунт, як це було у випадку з Дональдом Трампом, після того, як кілька підконтрольних йому ЗМІ отримали спеціальне позначення в соцмережі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

"Я не можу дочекатися, коли вони (Twitter) закриють мій профіль, щоб я став ще одним Трампом в світі", - сказав Вучич.

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У січні Twitter заблокував акаунт колишнього президента США через ризик подальшого підбурювання до насильства після того, як його прихильники штурмували Капітолій.

Twitter позначив пов'язані з державою сербські ЗМІ як "засоби масової інформації, в яких держава здійснює контроль над редакційним змістом за допомогою фінансових ресурсів, прямого або непрямого політичного тиску і/або контролю над виробництвом і поширенням".

"З ким їм співпрацювати, магнатами, злодіями і злочинцями? Це абсолютно нормально, що вони співпрацюють з урядом" - заявив Вучич, додавши, що позначення Twitter є цензурою.

Президент Сербії Александр Вучич жорстко контролює засоби масової інформації країни з тих пір, як прийшов до влади 10 років тому.

Проурядові ЗМІ Сербії, в тому числі державне телебачення, регулярно критикують кілька незалежних медіа в Сербії, стверджуючи, що вони контролюються корумпованими опозиційними діячами або західними посольствами.

Крім Сербії, відповідні роз’яснення також з'являються на численних акаунтах Twitter по всьому світу, включаючи США, Китай, Францію, Росію, Німеччину, Італію, Японію, Саудівську Аравію, Іспанію, Туреччину та Об'єднані Арабські Емірати.