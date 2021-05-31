Президент Сербії заявив, що не визнає незалежність Косова

Президент Сербії Александар Вучич заявив, що не підпише жодного визнання незалежності Косова незалежно від тиску, який, за його словами, буде величезним приблизно в середині липня, коли планується відновлення діалогу щодо Косова.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Сенс управління країною полягає в її незалежності. Ви не можете приймати рішення від імені Сербії. Їх не прийматиме жоден іноземець, жоден посол", - сказав Вучич.

Президент також заявив, що Приштина не виконує своїх зобов'язань за раніше укладеними угодами в рамках діалогу між Белградом і Приштиною, що, за його словами, особливо не хвилює Захід.

Більше того, Вучич заявив, що була розроблена стратегія тиску на країни, які не визнали Косово незалежним.

Белград втратив контроль над Косовом, колишньою південною провінцією Сербії, в 1999 році, коли кампанія бомбардувань НАТО змусила його зупинити війну проти албанців.

В середині квітня президент США Джо Байден закликав Сербію і Косово до нормалізації відносин і взаємного визнання.

Байден нагадав, що нормалізація відносин з Сербією необхідна Косову для реалізації свого потенціалу і повної інтеграції в євроатлантичні інститути.