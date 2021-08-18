Президент Сербии ожидает, что Twitter заблокирует его, как Трампа

Президент Сербии Александр Вучич во вторник заявил, что Twitter может закрыть его аккаунт, как это было в случае с Дональдом Трампом, после того, как несколько подконтрольных ему СМИ получили специальное обозначение в соцсети.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

"Я не могу дождаться, когда они (Twitter) закроют мой профиль, чтобы я стал еще одним Трампом в мире", - сказал Вучич.

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В январе Twitter заблокировал аккаунт бывшего президента США из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию после того, как его сторонники штурмовали Капитолий.

Twitter обозначил связанные с государством сербские СМИ как "средства массовой информации, в которых государство осуществляет контроль над редакционным содержанием с помощью финансовых ресурсов, прямого или косвенного политического давления и/или контроля над производством и распространением".

"С кем им сотрудничать, магнатами, ворами и преступниками? Это совершенно нормально, что они сотрудничают с правительством", - заявил Вучич, добавив, что обозначение Twitter является цензурой.

Президент Сербии Александр Вучич жестко контролирует средства массовой информации страны с тех пор, как пришел к власти 10 лет назад.

Проправительственные СМИ Сербии, в том числе государственное телевидение, регулярно критикуют несколько независимых медиа в Сербии, утверждая, что они контролируются коррумпированными оппозиционными деятелями или западными посольствами.

Кроме Сербии, соответствующие разъяснения также появляются на многочисленных аккаунтах Twitter по всему миру, включая США, Китай, Францию, Россию, Германию, Италию, Японию, Саудовскую Аравию, Испанию, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты.