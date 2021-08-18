Австрія посилила правила в’їзду для вакцинованих

Австрія з 18 серпня посилила вимоги щодо в’їзду для людей, вакцинованих від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на оновлені правила в’їзду до Австрії.

У разі щеплення дводозовою вакциною в’їзд в країну стане можливим без доказів відсутності хвороби лише після другої дози.

Досі в’їзд дозволявся на 22-й день після першої дози. Тепер же, відповідно до оновлених правил МОЗ Австрії, людина вважається повністю вакцинованою з дня щеплення другою дозою.

Виняток становить вакцинація однодозовим препаратом Johnson & Johnson, при якому, згідно з тлумаченням австрійської влади, людина набуває імунітету через 21 день після введення вакцини.

Особи, які не завершили вакцинацію, повинні пред'явити при в'їзді негативний тест на COVID-19 або доказ того, що вони перехворіли.

Людям, які або мають свідоцтво про щеплення, або негативний тест або доказ хвороби більше не потрібно реєструватися на урядовому порталі.

Слід зазначити, що з неділі такі ж вимоги щодо вакцинації застосовуються до вакцинованих людей під час відвідування австрійських ресторанів, готелів та громадських заходів.

Уряд Австрії пояснює посилення правил стрімким зростанням заражень коронавірусом останніми днями.