Австрия ужесточила правила въезда для вакцинированных

Австрия с 18 августа ужесточила требования въезда для людей, вакцинированных от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обновленные правила въезда в Австрию.

В случае прививки двухдозовой вакциной въезд в страну станет возможным без доказательств отсутствия болезни только после второй дозы.

До сих пор въезд разрешался на 22-й день после первой дозы. Теперь же, согласно обновленных правил Минздава Австрии, человек считается полностью вакцинированным со дня прививки второй дозой.

Исключение составляет вакцинация однократным препаратом Johnson & Johnson, при котором, согласно толкованию австрийской власти, человек приобретает иммунитет через 21 день после введения вакцины.

Лица, которые не завершили вакцинацию, должны предъявить при въезде отрицательный тест на COVID-19 или доказательство того, что они переболели.

Людям, которые или имеют свидетельство о прививках, или отрицательный тест или доказательство болезни больше не нужно регистрироваться на правительственном портале.

Следует отметить, что с воскресенья такие же требования по вакцинации применяются к вакцинированным людям во время посещения австрийских ресторанов, гостиниц и общественных мероприятий.

Правительство Австрии объясняет ужесточение правил стремительным ростом заражений коронавирусом последние дни.