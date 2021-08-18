Земан засумнівався у виправданості існування НАТО через Афганістан

Президент Чехії Мілош Земан вважає провалом НАТО ситуацію, яка склалася в Афганістані, і каже, що фінансування Альянсу відтепер є даремною витратою грошей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

За словами Земана, справдилися його прогнози, в яких він застерігав від виходу з Афганістану. "Це означає, що "Талібан" створить терористичний центр в Афганістані. Він відновить теракти практично по всьому світу", - сказав він.

Президент Чехії назвав вихід з Афганістану актом боягузства і драматичним провалом НАТО. За його словами, тепер недовіра до Альянсу буде зростати. Він також розкритикував швидкий вихід США.

"На мою думку, вийшовши з Афганістану, американці втратили престиж світового лідера, а сам НАТО зараз викликає сумніви щодо виправданості існування", - сказав він.

"Якщо НАТО зазнав невдачі, це також повинно призвести до переоцінки наших витрат на оборону та більшого акценту на національній обороні", - зазначив Земан.

За його словами, чеські витрати на оборону досі були більш мотивовані вимогами Північноатлантичного альянсу.

"І ці вимоги, у свою чергу, мотивовані бажанням іноземних збройових компаній, тому я вважаю, що наші витрати на озброєння зараз мають бути зосереджені на національній обороні, на національних придбаннях, тепер, коли інвестиції в НАТО - це трохи витрата грошей ", - сказав Земан.

"Національна армія та національна держава були б природним наслідком невдачі НАТО в Афганістані. Це була єдина можливість, коли НАТО міг воювати. Просто гавкіт на Росію та Китай не цікавий", - додав він.

Як повідомлялося, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що співпраця Євросоюзу з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежить від того, чи мирним буде подальше врегулювання, та від дотримання прав людини.

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