ЄС, США, Канада і ще низка країн звернулись до "Талібану" щодо прав дівчат і жінок 

ЄС та ще 19 країн світу звернулися до нової влади Афганістану, закликаючи не забирати в афганських жінок і дівчат права, які вони мали до повернення "Талібану".

Заява від імені країн розміщена на сайті Європейської ради, повідомляє "Європейська правда".

Її підписали ЄС, Норвегія, Швейцарія, Албанія, Північна Македонія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, Аргентина, Бразилія, Чилі, Колумбія, Коста-Рика, Еквадор, Ель-Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Парагвай та Сенегал.

Країни висловлюють глибоку стурбованість з приводу подальшої можливості жінок і дівчат в Афганістані навчатися, працювати та вільно пересуватися.

"Ми закликаємо усіх, хто має відповідну владу та авторитет на території Афганістану, гарантувати їхній захист. Афганські жінки та дівчата, як і весь афганський народ, заслуговують на безпечне та гідне життя. Важливо не допустити будь-якої дискримінації та зловживань. Ми, міжнародна спільнота, висловлюємо готовність надавати їм гуманітарну підтримку та іншу допомогу і забезпечити, щоб їхні голоси було чути", - йдеться у тексті.

"Ми будемо пильно стежити, як будь-який майбутній уряд в країні забезпечуватиме права і свободи, які за останні 20 років стали невід’ємною частиною життя жінок та дівчат в Афганістані", - додають підписанти.

Раніше ЄС також заявив, що передумовою співпраці з майбутнім урядом Афганістану є мирне політичне врегулювання та повага до прав жінок.

Представники "Талібану" у своїх перших заявах після приходу до влади запевняли, що не відбиратимуть у жінок права на освіту й роботу та допустили залучення жінок в уряд.

Читайте також: Шаріат із послабленнями: що чекатиме Афганістан під владою талібів.