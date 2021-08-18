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ЕС, США, Канада и еще ряд стран обратились к "Талибану" насчет прав девушек и женщин

Среда, 18 августа 2021, 15:41

ЕС и еще 19 стран мира обратились к "Талибану", призывая не отнимать у афганских женщин и девушек права, которые они имели до их возвращения к власти.

Заявление от имени стран размещено на сайте Европейского совета, сообщает "Европейская правда".

Его подписали ЕС, Норвегия, Швейцария, Албания, Северная Македония, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, Эль-Сальвадор, Гондурас, Гватемала, Парагвай и Сенегал.

Страны выражают глубокую обеспокоенность по поводу дальнейшей возможности женщин и девушек в Афганистане учиться, работать и свободно передвигаться.

"Мы призываем всех, кто имеет соответствующую власть и авторитет на территории Афганистана, гарантировать их защиту. Афганские женщины и девушки, как и весь афганский народ, заслуживают безопасной и достойной жизни. Важно не допустить какой-либо дискриминации и злоупотреблений. Мы, международное сообщество, выражаем готовность оказывать им гуманитарную поддержку и другую помощь и обеспечить, чтобы их голоса были слышны", - говорится в тексте.

"Мы будем пристально следить, как любое будущее правительство в стране будет обеспечивать права и свободы, которые за последние 20 лет стали неотъемлемой частью жизни и девушек в Афганистане", - добавляют авторы обращения.

Ранее ЕС также заявил, что предпосылкой сотрудничества с будущим правительством Афганистана является мирное политическое урегулирование и уважение к правам женщин.

Представители "Талибана" в своих первых заявлениях после прихода к власти уверяли, что не будут отнимать у женщин права на образование и работу и допустили привлечениt женщин в правительство.

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