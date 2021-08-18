На Мальті відомого бізнесмена судитимуть за вбивство журналістки

Відомий мальтійський бізнесмен Йорген Фенек постане перед судом за звинуваченням у вбивстві журналістки Дафне Каруани Галіції після того, як в середу йому було пред'явлено звинувачення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

Фенек звинувачується в співучасті у вбивстві та злочинній змові. Прокуратура домагається довічного ув'язнення за першим пунктом звинувачення і додаткового тюремного ув'язнення від 20 до 30 років за другим.

Звертаючись до суду із запитом про те, що Фенеку слід відмовити у звільненні під заставу, прокуратура повідомила, що в листопаді 2018 роки бізнесмен купив в Інтернеті гранати, отруту, кулемети і сотні патронів.

Покупки були здійснені в тому ж місяці, коли стало відомо, що Фенек був власником компанії під назвою 17 Black, про яку писала Каруана Галіція і яка, за словами мальтійських фінансових регуляторів, була джерелом коштів для компаній, створених в Панамі тодішнім міністром енергетики та керівником апарату колишнього прем'єр-міністра Джозефа Муската.

Рішення перейти до суду поклало кінець судовому процесу, який почався в листопаді 2019 року, коли Фенек був заарештований на борту своєї розкішної яхти. Яхта виходила з мальтійської гавані на світанку наступного дня після того, як Мускат запропонував помилувати людину, яка стверджувала, що знає організатора вбивства Каруани Галіції.

У лютому цього року Вінсент Мускат, не пов'язаний з колишнім прем'єром, став першою людиною, засудженою за вбивство. Його засудили до 15 років позбавлення волі. Два брата, Джордж і Альфред Деджоржіо, також обвинувачені в причетності до вбивства, звернулися з проханням про помилування до президента.

Дафне Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers, загинула внаслідок вибуху автомобіля 16 жовтня 2017 року на Мальті.