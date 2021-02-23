Підозрюваний у вбивстві журналістки на Мальті визнав себе винним

Вінсент Мускат, який є одним із трьох підозрюваних у вбивстві журналістки Дафне Каруани Галісії на Мальті в 2017 році, визнав себе винним під час судового засідання у вівторок.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на The Times of Malta.

Адвокат Муската повідомив суду, що його підзахисний реєструє визнання всіх звинувачень, які йому висунули у справі.

Суддя взяла до уваги це визнання та наголосила на серйозності звинувачень, які визнавав Мускат.

Раніше мальтійські ЗМІ повідомляли, що Мускат співпрацює з владою у справі про вбивство, сподіваючись забезпечити зменшення покарання після того, як минулого місяця уряд відхилив його заяві про повне помилування.

Брати Альфред та Джордж Деджорджо, яких також звинувачують у вбивстві Каруани Галісії, також перебувають у тій же залі засідань. Вони мовчали протягом усього дня слухань.

Раніше Мускат отримав президентське помилування в обмін на інформацію про вбивство адвоката Кармела Чіркопа у 2015 році. Міністри схвалили це помилування під час наради, яка відбулася в понеділок вдень, гарантуючи, що Мускат не буде переслідуватися за свою роль у цьому злочині.

Нагадаємо, 16 жовтня 2017 року на Мальті внаслідок вибуху автомобіля загинула журналістка Дафне Каруана Галісія, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers та звинувачувала у корупції мальтійського прем’єр-міністра.

Журналістка розслідувала можливу причетність мальтійських партій до лівійсько-італійської афери з контрабанди дизпалива.