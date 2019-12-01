Мальтійського бізнесмена звинуватили в співучасті в убивстві журналістки

Мальтійського бізнесмена Йоргена Фенека звинувачено у співучасті в убивстві журналістки-розслідувачки Дафне Каруани Галіції у 2017 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Times of Malta.

Під час судового засідання в суботу бізнесмен не визнав провину за цим звинуваченням, а також за іншими - звинуваченнях у фінансуванні злочинної організації та змові з метою вчинення злочину. Якщо його визнають винним, Фенеку загрожує довічне ув'язнення.

Читайте також Вбивство журналістки на Мальті: уряд відмовив в імунітеті заарештованому бізнесмену

Дафне Каруана Галіція, яка розслідувала корупційні злочини в рамках проєкту Panama Papers, загинула внаслідок вибуху автомобіля 16 жовтня 2017 року на Мальті. Трьом чоловікам, які розмістили бомбу в авто і підірвали її, вже висунуто звинувачення в убивстві.

Мальтійські ЗМІ стверджують, що бізнесмен Фенек був знайомий з Мелвіном Теумою, водієм таксі зі зв’язками з кримінальним світом. Теуму називають ймовірним посередником у вбивстві.

Фенека неодноразово допитували у справі вбивства після того, як 20 листопада його затримали під час спроби покинути Мальту на яхті. Бізнесмен просив про помилування у обмін на надання інформації, але його прохання відхилили.

Каруана Галіція писала про зареєстровану в Дубаї компанію 17 Black, власником якої є Фенек. Компанія фігурувала у документах Panama Papers, які розкривали імена впливових осіб і політиків, що користувались податковими гаванями, аби обійти закон.

Розслідування убивства журналістки поставило під удар уряд Мальти. Днями, за даними ЗМІ, прем’єр Джозеф Мускат заявив соратникам, що планує піти у відставку найближчим часом. Очікується, що вже до січня в уряді Мальти буде новий прем’єр.