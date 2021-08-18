На Мальте известного бизнесмена будут судить за убийство журналистки

Известный мальтийский бизнесмен Йорген Фенек предстанет перед судом по обвинению в убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции после того, как в среду ему было предъявлено обвинение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Times of Malta.

Фенек обвиняется в соучастии в убийстве и преступном сговоре. Прокуратура добивается пожизненного заключения по первому пункту обвинения и дополнительного тюремного заключения от 20 до 30 лет по второму.

Обращаясь к суду с запросом о том, что Фенеку следует отказать в освобождении под залог, прокуратура сообщила, что в ноябре 2018 года бизнесмен купил в Интернете гранаты, яд, пулеметы и сотни патронов.

Покупки были совершены в том же месяце, когда стало известно, что Фенек был владельцем компании под названием 17 Black, о которой писала Каруана Галиция и которая, по словам мальтийских финансовых регуляторов, была источником средств для компаний, созданных в Панаме тогдашним министром энергетики и руководителем аппарата бывшего премьер-министра Джозефа Муската.

Решение приступить к суду положило конец судебному процессу, который начался в ноябре 2019 года, когда Фенек был арестован на борту своей роскошной яхты. Яхта выходила из мальтийской гавани на рассвете на следующий день после того, как Мускат предложил помиловать человека, который утверждал, что знает организатора убийства Каруаны Галиции.

В феврале этого года Винсент Мускат, не связанный с бывшим премьер-министром, стал первым человеком, осужденным за убийство. Его приговорили к 15 годам лишения свободы. Два брата, Джордж и Альфред Деджоржио, также обвиняемые в причастности к убийству, обратились с просьбой о помиловании к президенту.

Дафне Каруана Галиция, которая расследовала коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers, погибла в результате взрыва автомобиля 16 октября 2017 года на Мальте.