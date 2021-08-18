У Франції заарештували підозрюваного в підпалах у зеленій зоні Марселю

У Марселі затримали 35-річного чоловіка, який ймовірно розпалив два осередки вогню у зеленій зоні та ледве не спровокував велику пожежу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro з посиланням на анонімне джерело у поліції.

18 серпня близько 10 годин ранку поліція прибула на виклик двох свідків. Вони вказали на чоловіка, який, за їхніми словами, розпалив вогонь у зелених насадженнях на пагорбі у 10му окрузі Марселя.

Поліцейські на місці почали гасити вогонь самі, далі справу закінчили пожежники, запобігши подальшому поширенню полум’я.

Співрозмовник видання у поліції зазначив, що якби не оперативні дії, ситуація "швидко могла перерости у катастрофу", тому що довкола зеленої зони впритул розташовані житлові будинки.

Нагадаємо, в іншому місці - східніше від Марселю - третю добу борються з масштабною пожежею в природному заповіднику, через яку евакуювали близько 7000 людей.

Південь Франції, як і всі середземноморські країни Європи, потерпає від сильної спеки.