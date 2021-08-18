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Во Франции арестовали подозреваемого в поджогах в зеленой зоне Марселя

Среда, 18 августа 2021, 18:58

В Марселе задержали 35-летнего мужчину, который вероятно разжег огонь в двух местах в зеленой зоне города и мог спровоцировать масштабный пожар.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на анонимный источник в полиции.

18 августа около 10 утра полиция прибыла на вызов двух свидетелей. Они указали на мужчину, который, по их словам, разжег огонь в зеленых насаждениях на холме в 10м округе Марселя.

Полицейские на месте начали тушить огонь сами, дальше дело закончили пожарные, предотвратив дальнейшее распространение пламени.

Собеседник издания в полиции отметил, что если бы не оперативные действия, ситуация "быстро могла перерасти в катастрофу", потому что вокруг зеленой зоны вплотную расположены жилые дома.

Напомним, в другом месте на юге Франции - восточнее Марселя - третьи сутки борются с масштабным пожаром в природном заповеднике, эвакуировали около 7000 человек.

Юг Франции, как и все средиземноморские страны Европы, страдает от сильной жары.

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Франция стихийные бедствия
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