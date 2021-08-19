В аеропорту Кабула від неділі загинули 12 людей

Всього в аеропорту Кабула та поблизу нього починаючи з неділі, коли влада в Афганістані перейшла до "Талібану", було вбито 12 людей.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на талібів і представників НАТО, передає "Європейська правда".

Смерті були спричинені або пострілами зі зброї, або тиснявою, заявив у четвер представник "Талібану" і закликав людей, які все ще скупчуються біля воріт аеропорту, повертатися додому, якщо вони не мають законного права подорожувати.

"Ми не хочемо завдати шкоди нікому в аеропорту", - сказав представник "Талібану", який відмовився назватися.

Раніше повідомлялося, що сімнадцять людей постраждали в середу в тисняві біля воріт аеропорту в столиці Афганістану Кабулі.

Американські військові, які контролюють аеропорт, були змушені припинити польоти в понеділок після того, як тисячі наляканих афганців заповнили летовище, намагаючись втекти. У вівторок польоти поновилися, оскільки ситуацію взяли під контроль.

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