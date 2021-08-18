У тисняві біля воріт аеропорту Кабула постраждали 17 осіб - представник НАТО
Сімнадцять людей постраждали в середу в тисняві біля воріт аеропорту в столиці Афганістану Кабулі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на представника НАТО, що працює в аеропорту.
Афганським мирним жителям, які бажають виїхати після того, як у неділю таліби захопили столицю, було наказано не збиратися в аеропорту, якщо у них немає паспорта і візи для поїздки.
Однак все більше людей намагається потрапити в аеропорт, оскільки західні країни активізували евакуацію своїх дипломатів і інших осіб.
Чиновник, який відмовився назвати своє ім'я, сказав, що не чув ніяких повідомлень про насильство з боку бойовиків "Талібану" за межами аеропорту.
Нагадаємо, український військово-транспортний літак Іл-76МД поки не отримав дозвіл на доступ в аеропорт Кабула і проведення евакуації.
Понад 150 громадян України звернулися до дипломатів із бажанням евакуюватися з Афганістану, де влада перейшла до угруповання "Талібан".
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