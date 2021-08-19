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Італія ініціює позачерговий саміт G20 через ситуацію в Афганістані

Четвер, 19 серпня 2021, 11:51

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі працює над організацією саміту групи 20 найбільших економік щодо ситуації в Афганістані після захоплення влади талібами у вихідні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Цього року Італія на ротаційній основі головує у G20, і, як очікується, можлива зустріч відбудеться до запланованого на жовтень саміту в Римі.

Очікується, що Драгі обговорить це питання з президентом Росії Владіміром Путіним у четвер.

На наступний тиждень уже заплановано онлайн-зустріч лідерів Групи семи, на якій обговорюватимуть спільну стратегію та підхід до ситуації в Афганістані.

Нагадаємо, головний дипломат ЄС Жозеп Боррель наголосив, що співпраця Євросоюзу з будь-яким майбутнім урядом Афганістану залежить від того, чи мирним буде подальше врегулювання, та від дотримання прав людини. 

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Афганістан Італія
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