Канадські консерватори обіцяють безвіз і зброю Україні в разі перемоги на виборах

Опозиційна Консервативна партія Канади у своїй передвиборчій програмі обіцяє запровадити безвізовий режим з Україною, а також надати летальну зброю.

Як повідомляє "Європейська правда", програма оприлюднена на сайті партії.

Окрім безвізу у випадку перемоги на виборах консерватори планують розширити операцію UNIFIER - канадську тренувальну місію в Україні.

Також пропонується посилити місії з розбудови потенціалу в Україні, постачати летальну зброю та відновити практику надання Україні знімків, отриманих канадською системою RADARSAT-2.

"Канада була першою Західною нацією, яка визнала незалежність України після розпаду Радянського Союзу. Попередній Консервативний уряд очолив міжнародну підтримку України після вторгнення Владіміра Путіна в Україну та анексії Криму. Канадські консерватори ніколи не визнають незаконну анексію української території", – йдеться у програмі.

Консерватори у чинному парламенті є найбільшою опозиційною партією та другою політичною силою за кількістю мандатів після Ліберальної партії прем’єр-міністра Джастін Трюдо. Ліберали поки свою повну політичну програму не публікували.

Позачергові парламентські вибори у Канаді відбудуться 20 вересня.