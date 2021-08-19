Канадские консерваторы обещают безвиз и оружие Украина в случае победы на выборах

Оппозиционная Консервативная партия Канады в своей предвыборной программе обещает ввести безвизовый режим с Украиной, а также предоставить летальное оружие.

Как сообщает "Европейская правда", программа опубликована на сайте партии.

Кроме безвиза в случае победы на выборах консерваторы планируют расширить операцию UNIFIER - канадскую тренировочную миссию в Украине.

Также предлагается усилить миссии по развитию потенциала в Украине, поставлять летальное оружие и восстановить практику предоставления Украине снимков, полученных канадской системой RADARSAT-2.

"Канада была первой западной нацией, которая признала независимость Украины после распада Советского Союза. Предыдущее Консервативное правительство возглавил международную поддержку Украины после вторжения Владимира Путина в Украину и аннексии Крыма. Канадские консерваторы никогда не признают незаконную аннексию украинской территории", - говорится в программе.

Консерваторы в действующем парламенте являются крупнейшей оппозиционной партией и второй политической силой по количеству мандатов после Либеральной партии премьер-министра Джастина Трюдо. Либералы пока свою полную политическую программу не публиковали.

Внеочередные парламентские выборы в Канаде состоятся 20 сентября.