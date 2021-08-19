Корови-мародери виганяють туристів з пляжів на острові Корсика

Корови-мародери виганяють туристів з пляжів на французькому острові Корсика і змушують жителів ховатися в будинках, а місцеві мери заявляють, що не в змозі їх зупинити.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The Times.

Кілька людей зазнали нападу тварин після того, як завадили бродячим коровам, число яких за останні роки збільшилося до 15 000 на гористому середземноморському острові.

Близько половини належать фермерам, які мають право дозволяти їм пастися на схилах пагорбів, а половина вважається дикими.

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Французький турист у віці 50 років був доставлений в лікарню в Бастії після того, як він розсердив стадо, намагаючись зайняти вподобане ним місце на пляжі на північному узбережжі Корсики.

Минулого тижня корови гналися за людьми по головній вулиці села Сент-Люсі-де-Таллано.

У гірському селі Лоццо вони напали на 70-річну жінку, коли вона розвішувала білизну. Постраждалу доставили ​​в лікарню з серйозною травмою ноги.

Мер прибережного міста Лоззі Франсуа Аквавіва сказав, що він і його колеги були розчаровані нездатністю влади взяти під контроль цю проблему. "Жінка була поранена в двох сантиметрах від стегнової артерії. Якщо так буде продовжуватися, будуть смертельні випадки", - сказав він.

На півдні місцева влада заборонила вхід на деякі пляжі навколо затоки Аяччо, "щоб запобігти ризику нещасних випадків з бродячими коровами".

Крім нападів на людей, худоба ламає огорожі, поїдає плантації, залишає вм'ятини на машинах і перекидає сміттєві баки. "Туристи сміються над цим як над фольклором і фотографують, але це справжні шкідники", - сказав місцевий радник.

Місцева влада звинувачує зміну загальної сільськогосподарської політики ЄС в зростанні бродячої худоби. Фермери, які не були тваринниками, кинулися купувати тварин, коли субсидії були зміщені в бік володіння худобою. Коли Брюссель змінив свої критерії, багатьом тваринам дозволили пастися без нагляду.