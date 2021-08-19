Коровы-мародеры выгоняют туристов с пляжей на острове Корсика

Бродячие коровы выгоняют туристов с пляжей на французском острове Корсика и заставляют жителей прятаться в домах, а местные мэры заявляют, что не в состоянии их остановить.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Times.

Несколько человек подверглись нападению животных после того, как помешали бродячим коровам, число которых за последние годы увеличилось до 15 000 на гористом средиземноморском острове.

Около половины принадлежат фермерам, которые имеют право разрешать им пастись на склонах холмов, а половина считаются дикими.

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Французский турист в возрасте 50 лет был доставлен в больницу в Бастии после того, как он рассердил стадо, пытаясь занять понравившееся им место на пляже на северном побережье Корсики.

На прошлой неделе коровы гнались за людьми по главной улице села Сент-Люси-де-Таллано.

В горном селе Лоццо они напали на 70-летнюю женщину, когда она развешивала белье. Пострадавшую доставили в больницу с серьезной травмой ноги.

Мэр прибрежного города Лоззи Франсуа Аквавива сказал, что он и его коллеги были разочарованы неспособностью власти взять под контроль эту проблему. "Женщина получила ранение в двух сантиметрах от бедренной артерии. Если так будет продолжаться, будут смертельные случаи", - сказал он.

На юге местные власти запретили вход на некоторые пляжи вокруг залива Аяччо, "чтобы предотвратить риск несчастных случаев с бродячими коровами".

Кроме нападений на людей, скот ломает заборы, поедает плантации, оставляет вмятины на машинах и переворачивает мусорные баки. "Туристы смеются над этим как над фольклором и фотографируют, но это настоящие вредители", - сказал местный советник.

Местные власти обвиняют изменение общей сельскохозяйственной политики ЕС в росте численности бродячего скота. Фермеры, которые не были животноводами, бросились покупать животных, когда субсидии были смещены в сторону владения скотом. Когда Брюссель изменил свои критерии, многим животным позволили пастись без присмотра.