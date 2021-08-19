Греція зміцнює кордони, побоюючись напливу мігрантів з Афганістану

Готуючись до ймовірного міграційного тиску з боку Туреччини протягом найближчих тижнів через події в Афганістані, правоохоронні органи, берегова охорона та збройні сили Греції розробляють плани патрулювання та охорони кордонів країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Зокрема, на засіданні грецького уряду обговорювали заходи, подібні до тих, які були введені в березні 2020 року під час кризи на кордоні в районі Еврос.

Джерела поліції повідомили, що будівництво 27-кілометрового паркану в Евросі вже завершено, також встановлено та введено в експлуатацію автоматизовану систему нагляду за кордоном.

Система включає 11 нових камер і радарів і має можливість бачити до 15 кілометрів на території Туреччини та передавати зображення до оперативних центрів поліції Греції вздовж кордону.

Водночас начальники поліції в цьому районі підкреслили, що вони вже вирішили посилити патрулювання та спостереження на кордоні, додавши, що протягом попередніх 24 годин вони оцінювали оперативні засоби, якими вони володіють, такі як сльозогінний газ та світло-шумові гранати.

Джерело в поліції розповіло, що безпілотники вже активовані для контролю за кордоном і що збройні сили, як очікується, збільшать свою присутність у цьому районі найближчими днями.

Так само, як очікується, у найближчому майбутньому берегова охорона розпочне розгортання особового складу та засобів у східному Егейському морі.

"Ми повинні дати зрозуміти, що наша позиція буде рішучою", - сказав високопоставлений чиновник.

Є також пропозиції щодо призупинення процесу надання притулку, як це було під час недавньої кризи з Туреччиною.

Наразі, однак, міграційні потоки через сухопутні та морські кордони описуються як "нормальні для літа".