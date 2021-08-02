Топ-посадовець Німеччини розкритикував "Північний потік-2": "швидко застаріє"

Керівник німецького Агентства з захисту довкілля розкритикував російський газопровід "Північний потік-2", заявивши, що з кліматичними цілями ЄС він швидко стане застарілим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

"ПП2 може швидко стати таким собі "динозавром" серед енергетичних проєктів, тому що ми прагнемо до 2045 року наблизитися до нульових викидів", - заявив Дірк Месснер.

Він зазначив, що наступному уряду країни важливо прискорити виконання екологічних цілей, передусім у сферах енергетики, транспорту, промисловості, життя міст та сільського господарства.

"У всіх сферах, які створюють викиди, потрібно прискорити рух до наших цілей. Це передусім енергетика, транспорт, життя міст, промисловість, сільське господарство", - сказав Месснер.

Німецьке агентство із захисту довкілля (Umweltbundesamt – UBA), засноване близько 50 років тому, є головним відомством, що опікується захистом навколишнього середовища.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Днями глава Християнсько-демократичного союзу і кандидат у канцлери Німеччини Армін Лашет пригрозив Росії санкціями в разі використання проєкту проти України.

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