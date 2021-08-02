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Топ-чиновник Германии раскритиковал "Северный поток-2": "быстро устареет"

Понедельник, 2 августа 2021, 10:52

Руководитель немецкого Агентства по защите окружающей среды раскритиковал российский газопровод "Северный поток-2", заявив, что с климатическими целями ЕС он быстро станет устаревшим.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

"СП2 может быстро стать "динозавром" среди энергетических проектов, потому что мы стремимся к 2045 году приблизиться к нулевым выбросов", - заявил Дирк Месснер.

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Он отметил, что следующему правительству страны важно ускорить выполнение экологических целей, прежде всего в сферах энергетики, транспорта, промышленности, жизни городов и сельского хозяйства.

"Во всех сферах, которые создают выбросы, нужно ускорить движение к нашим целям. Это прежде всего энергетика, транспорт, жизнь городов, промышленность, сельское хозяйство", - сказал Месснер.

Немецкое агентство по защите окружающей среды (Umweltbundesamt - UBA), основанное около 50 лет назад, является главным ведомством, которое занимается защитой окружающей среды.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

На днях глава Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры Германии Армин Лашет пригрозил России санкциями в случае использования проекта против Украины.

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