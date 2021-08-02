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ЄС відправляє до Туреччини літаки для боротьби з масштабними пожежами

Понеділок, 2 серпня 2021, 11:14

Єврокомісія оголосила про відправлення до Туреччини трьох пожежних літаків для боротьби з масштабними пожежами на середземноморському узбережжі країни.

Про це у Єврокомісії заявили ввечері 1 серпня, повідомляє "Європейська правда".

"Туреччина, що потерпає від безпрецедентних лісових пожеж, активувала механізм цивільного захисту ЄС. Комісія вже допомогла залучити один літак Canadair з Хорватії та ще два - з Іспанії", - йдеться у заяві.

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Літаки входять до європейського резерву засобів цивільного захисту.

Зазначається, що координаційний центр ЄС надалі підтримуватиме зв’язок з Анкарою і готовий надати нову допомогу.

Механізм цивільного захисту ЄС передбачає співпрацю між країнами-членами Євросоюзу та ще шістьома країнами учасницями - Ісландією, Норвегією, Сербією, Північною Македонією, Чорногорією і Туреччиною - для підготовки до потенційних надзвичайних ситуацій і реагування на них. Якщо країна не може сама впоратися з надзвичайною ситуацією, вона може попросити про допомогу через цей механізм.  

Раніше Україна відправила до Туреччини два літаки Ан-32П із групою забезпечення. Ці екіпажі раніше залучали до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії.

Нагадаємо, лісові пожежі на півдні Туреччини вирують з середини минулого тижня і вже забрали життя 8 людей. Загальна кількість осередків пожежі сягала 112. 

Напередодні турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, в тому числі у курортному Бодрумі.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".

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