ЄС відправляє до Туреччини літаки для боротьби з масштабними пожежами

Єврокомісія оголосила про відправлення до Туреччини трьох пожежних літаків для боротьби з масштабними пожежами на середземноморському узбережжі країни.

Про це у Єврокомісії заявили ввечері 1 серпня, повідомляє "Європейська правда".

"Туреччина, що потерпає від безпрецедентних лісових пожеж, активувала механізм цивільного захисту ЄС. Комісія вже допомогла залучити один літак Canadair з Хорватії та ще два - з Іспанії", - йдеться у заяві.

Літаки входять до європейського резерву засобів цивільного захисту.

The 🇪🇺 stands in full solidarity with #Turkey at this difficult time.



I thank 🇪🇸 & 🇭🇷 for responding with 3 Candairs from our #rescEU fleet.



Our thoughts are with those who have lost their loved ones and with the brave first responders who are battling the deadly #wildfires. pic.twitter.com/4lvjnbhE13