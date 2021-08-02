ЄС відправляє до Туреччини літаки для боротьби з масштабними пожежами

Єврокомісія оголосила про відправлення до Туреччини трьох пожежних літаків для боротьби з масштабними пожежами на середземноморському узбережжі країни.

Про це у Єврокомісії заявили ввечері 1 серпня, повідомляє "Європейська правда".

"Туреччина, що потерпає від безпрецедентних лісових пожеж, активувала механізм цивільного захисту ЄС. Комісія вже допомогла залучити один літак Canadair з Хорватії та ще два - з Іспанії", - йдеться у заяві.

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Літаки входять до європейського резерву засобів цивільного захисту.

The 🇪🇺 stands in full solidarity with #Turkey at this difficult time.



I thank 🇪🇸 & 🇭🇷 for responding with 3 Candairs from our #rescEU fleet.



Our thoughts are with those who have lost their loved ones and with the brave first responders who are battling the deadly #wildfires. pic.twitter.com/4lvjnbhE13 — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) August 1, 2021

Зазначається, що координаційний центр ЄС надалі підтримуватиме зв’язок з Анкарою і готовий надати нову допомогу.

Механізм цивільного захисту ЄС передбачає співпрацю між країнами-членами Євросоюзу та ще шістьома країнами учасницями - Ісландією, Норвегією, Сербією, Північною Македонією, Чорногорією і Туреччиною - для підготовки до потенційних надзвичайних ситуацій і реагування на них. Якщо країна не може сама впоратися з надзвичайною ситуацією, вона може попросити про допомогу через цей механізм.

Раніше Україна відправила до Туреччини два літаки Ан-32П із групою забезпечення. Ці екіпажі раніше залучали до ліквідації масштабних пожеж у Чорногорії, в Ізраїлі та Грузії.

Нагадаємо, лісові пожежі на півдні Туреччини вирують з середини минулого тижня і вже забрали життя 8 людей. Загальна кількість осередків пожежі сягала 112.

Напередодні турецька влада евакуювала туристів з пляжів на південному заході країни, в тому числі у курортному Бодрумі.

Наслідки пожежі у Туреччині дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди".