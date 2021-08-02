ЕС отправляет в Турцию самолеты для борьбы с масштабными пожарами

Еврокомиссия объявила об отправке в Турцию трех пожарных самолетов для борьбы с масштабными пожарами на средиземноморском побережье страны.

Об этом в Еврокомиссии заявили вечером 1 августа, сообщает "Европейская правда".

"Турция, страдающая от беспрецедентных лесных пожаров, активировала механизм гражданской защиты ЕС. Комиссия уже помогла привлечь один самолет Canadair из Хорватии и еще два - из Испании", - говорится в заявлении.

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Самолеты входят в европейский резерв средств защиты.

The 🇪🇺 stands in full solidarity with #Turkey at this difficult time.



I thank 🇪🇸 & 🇭🇷 for responding with 3 Candairs from our #rescEU fleet.



Our thoughts are with those who have lost their loved ones and with the brave first responders who are battling the deadly #wildfires. pic.twitter.com/4lvjnbhE13 — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) August 1, 2021

Отмечается, что координационный центр ЕС в дальнейшем будет поддерживать связь с Анкарой и готов предоставить новую помощь.

Механизм гражданской защиты ЕС предусматривает сотрудничество между странами-членами Евросоюза и еще шестью странами участницами - Исландией, Норвегией, Сербией, Северной Македонией, Черногорией и Турцией - для подготовки к потенциальным чрезвычайным ситуациям и реагирования на них. Если страна не может сама справиться с чрезвычайной ситуацией, она может попросить о помощи через этот механизм.

Ранее Украина отправила в Турцию два самолета Ан-32П с группой обеспечения. Эти экипажи ранее привлекались к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.

Напомним, лесные пожары на юге Турции бушуют с середины прошлой недели и уже унесли жизни восьми человек. Общее количество очагов пожара достигало 112.

Накануне турецкие власти эвакуировали туристов с пляжей на юго-западе страны, в том числе в курортном Бодруме.

Последствия пожара в Турции смотрите на Youtube-канале "Европейской правды".