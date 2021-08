ЕС отправляет в Турцию самолеты для борьбы с масштабными пожарами

Еврокомиссия объявила об отправке в Турцию трех пожарных самолетов для борьбы с масштабными пожарами на средиземноморском побережье страны.

Об этом в Еврокомиссии заявили вечером 1 августа, сообщает "Европейская правда".

"Турция, страдающая от беспрецедентных лесных пожаров, активировала механизм гражданской защиты ЕС. Комиссия уже помогла привлечь один самолет Canadair из Хорватии и еще два - из Испании", - говорится в заявлении.

Самолеты входят в европейский резерв средств защиты.

The 🇪🇺 stands in full solidarity with #Turkey at this difficult time.



I thank 🇪🇸 & 🇭🇷 for responding with 3 Candairs from our #rescEU fleet.



Our thoughts are with those who have lost their loved ones and with the brave first responders who are battling the deadly #wildfires. pic.twitter.com/4lvjnbhE13