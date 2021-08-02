Мін'юст США: російські хакери зламали пошту федеральних прокурорів

Російські хакери, які стоять за масштабною кампанією кібератак проти компанії SolarWinds, минулого року зламали поштові скриньки деяких з найвідоміших федеральних прокурорів США.

Про це заявив Мін'юст США, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Associated Press.

У відомстві заявили, що 80% облікових записів електронної пошти Microsoft, використовуваних співробітниками в чотирьох офісах прокуратури США в Нью-Йорку, були зламані.

Загалом у 27 офісах прокуратури США був зламаний обліковий запис електронної пошти принаймні одного співробітника під час хакерської кампанії.

Хакерські атаки проводилися з 7 травня по 27 грудня 2020 року.

У список постраждалих офісів входять кілька великих і відомих офісів, наприклад, в Лос-Анджелесі, Маямі, Вашингтоні та Східному окрузі Вірджинії.

Південний і Східний округи Нью-Йорка, де постраждала велика кількість співробітників, займаються одними з найвідоміших судових переслідувань в країні.

Нагадаємо, США оголосили нові санкції проти Росії та вислали 10 дипломатів після інформацію після масштабної кібератаки.

Серед іншого, США офіційно назвали Російську службу зовнішньої розвідки (СВР), також відому як APT 29, "Cozy Bear" і "The Dukes", виконавцем широкомасштабної кібершпигунської кампанії, що використовувала платформу SolarWinds Orion та інші інформаційні технології. Розвідувальна спільнота США має високу впевненість у своїй оцінці причетності СВР.

В результаті кіберзламу хакери отримали доступ до тисяч компаній і державних установ, які використовували продукти компанії.