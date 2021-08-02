Минюст США: российские хакеры взломали почту федеральных прокуроров

Российские хакеры, стоящие за масштабной кампанией кибератак против компании SolarWinds, в прошлом году взломали почтовые ящики некоторых из самых известных федеральных прокуроров США.

Об этом заявил Минюст США, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

В ведомстве заявили, что 80% учетных записей электронной почты Microsoft, используемых сотрудниками в четырех офисах прокуратуры США в Нью-Йорке, были сломаны.

В целом в 27 офисах прокуратуры США был взломан аккаунт электронной почты по крайней мере одного сотрудника во время хакерской кампании.

Хакерские атаки проводились с 7 мая по 27 декабря 2020 года.

В список пострадавших офисов входят несколько крупных и известных офисов, например, в Лос-Анджелесе, Майами, Вашингтоне и Восточном округе Вирджинии.

Южный и Восточный округа Нью-Йорка, где пострадало большое количество сотрудников, занимающихся одними из самых известных судебных преследований в стране.

Напомним, США объявили новые санкции против России и выслали 10 дипломатов после информацию после масштабной кибератаки.

Среди прочего, США официально назвали Русскую службу внешней разведки (СВР), также известную как APT 29 "Cozy Bear" и "The Dukes", исполнителем широкомасштабной кибершпионской кампании использовала платформу SolarWinds Orion и другие информационные технологии. Разведывательное сообщество США имеет высокую уверенность в своей оценке причастности СВР.

В результате кибератаки хакеры получили доступ к тысячам компаний и государственных учреждений, которые использовали продукты компании.