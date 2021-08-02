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У Польщі підпалили пункт вакцинації і будівлю епідемстанції

Понеділок, 2 серпня 2021, 14:41

У Польщі поліція розшукує винного у підпалі пересувного пункту вакцинації і санепідеміологічної станції в Замості.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.

На пресконференції в понеділок прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що в Замості стався "бандитський акт". За його словами, злочинець підпалив державну санітарно-епідеміологічну станцію і пункт вакцинації.

"Ми будемо суворо ставитися до подібних дій", - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Підпали сталися у неділю ввечері. Спочатку пожежа виникла в пересувному пункті вакцинації, розташованому на Соляному ринку в Замості, а потім в будівлі санітарно-епідеміологічної станції.

За попередніми даними, злочинець розбив там скло в підвалі і підпалив внутрішні приміщення.

 
Фото: Onet

При пожежах ніхто не постраждав. Поліція шукає винуватця підпалу. За попередніми даними, злочинцем може бути чоловік, який був на велосипеді і зник до прибуття правоохоронців.

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