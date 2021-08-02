У Польщі підпалили пункт вакцинації і будівлю епідемстанції
У Польщі поліція розшукує винного у підпалі пересувного пункту вакцинації і санепідеміологічної станції в Замості.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF 24.
На пресконференції в понеділок прем'єр-міністр Матеуш Моравецький повідомив, що в Замості стався "бандитський акт". За його словами, злочинець підпалив державну санітарно-епідеміологічну станцію і пункт вакцинації.
"Ми будемо суворо ставитися до подібних дій", - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.
Підпали сталися у неділю ввечері. Спочатку пожежа виникла в пересувному пункті вакцинації, розташованому на Соляному ринку в Замості, а потім в будівлі санітарно-епідеміологічної станції.
За попередніми даними, злочинець розбив там скло в підвалі і підпалив внутрішні приміщення.
При пожежах ніхто не постраждав. Поліція шукає винуватця підпалу. За попередніми даними, злочинцем може бути чоловік, який був на велосипеді і зник до прибуття правоохоронців.