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В Польше подожгли пункт вакцинации и здание эпидемстанции

Понедельник, 2 августа 2021, 14:41

В Польше полиция разыскивает виновного в поджоге передвижного пункта вакцинации и санэпидемиологической станции в Замостье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

На пресс-конференции в понедельник премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что в Замостье произошел "бандитский акт". По его словам, преступник поджег государственную санитарно-эпидемиологическую станцию ​​и пункт вакцинации.

"Мы будем строго относиться к подобным действиям", - заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Поджоги произошли в воскресенье вечером. Сначала пожар возник в передвижном пункте вакцинации, расположенном на Соляном рынке в Замостье, а затем в здании санитарно-эпидемиологической станции.

По предварительным данным, преступник разбил там стекло в подвале и поджег внутренние помещения.

 
Фото: Onet

При пожарах никто не пострадал. Полиция ищет виновника поджога. По предварительным данным, преступником может быть человек, который был на велосипеде и скрылся до прибытия правоохранителей.

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