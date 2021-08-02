Кулеба закликав Захід визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС
Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів України визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у статті міністра для видання Foreign Affairs, переклад якої опублікований на сайті МЗС України в понеділок.
Кулеба підкреслив, що геополітична конструкція "пострадянський простір", яку використовують західні країни для позначення регіону від Центральної Європи до Центральної Азії, застаріла, і прийшов час замінити таке бачення. У статті міністр наголосив, що Україна є частиною Заходу, і НАТО та ЄС мають сприймати її саме так.
"У випадку України йдеться, насамперед, про інституціалізацію місця нашої держави у західному світі. Час США та європейським союзникам врешті визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС", - пише Дмитро Кулеба.
Міністр підкреслив, що США та їхні західні партнери мають можливість розробити амбітну стратегію щодо регіону, яка передбачатиме особливу політику з урахуванням обставин окремих країн і блоків.
"У випадку України та Грузії, головним пріоритетом має бути просування на шляху вступу наших країн до НАТО", - зауважив Кулеба, додавши, що обидві країни вже беруть участь у діях НАТО як партнери з розширеними можливостями, а разом із Болгарією, Румунією та Туреччиною Україна та Грузія роблять критично важливий внесок у безпеку Чорноморського регіону.
Крім безпекової взаємодії, Україна та Грузія також віддані подальшій економічній та політичній інтеграції з Європою. Свідченням цьому є утворення "Асоційованого тріо" разом з Молдовою, яке декларує мету набуття членства трьох країн в Європейському Союзі.
"Поглиблення взаємодії з цією групою країн надає Європі можливість зміцнити свій глобальний вплив, розширити простір своїх демократичних цінностей та накачати додаткові економічні м’язи. Це також сприяє адміністрації Джозефа Байдена у втіленні його мети підтримати трансатлантичну єдність та зміцнити східний кордон демократичної Європи", - наголошує глава МЗС України.
Міністр підкреслив, що Україна повністю віддана пришвидшенню внутрішніх трансформацій, що відповідає очікуванням її європейських і трансатлантичних партнерів, однак, за його словами, "зусиль України не буде достатньо для успіху без сильної підтримки з боку ЄС, НАТО і їхніх держав-членів".
"Наші кроки мають бути взаємними, а робота на досягнення мети вступу України в обидві організації має бути спільною. США та Європа мають визнати, що Україна є невід’ємною частиною Заходу. Лише тоді наші нинішні зусилля не будуть даремними", - резюмував міністр.