Литва почала розслідувати поширення дезінформації на фоні міграційної кризи

Центр кібербезпеки Литви почав розслідування стосовно поширення дезінформації про те, де можуть бути розміщені нелегальні мігранти, які потрапляють на територію країни з Білорусі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

За словами міністра внутрішніх справ Агне Білотайте, дезінформація викликала побоювання серед місцевого населення.

"У мене є інформація про кібератаки з метою поширення дезінформації про плани створення центрів розміщення в деяких муніципалітетах - це робиться цілеспрямовано, щоб спровокувати занепокоєння, обурення людей, і ще більше загострити ситуацію", - заявила журналістам міністр внутрішніх справ.

"Це неприпустимо", - сказала вона, додавши, що країні загрожує гібридна війна.

Читайте також Литва може звернутися до країн ЄС щодо розміщення мігрантів при ускладненні ситуації

Центр кібербезпеки почав своє розслідування після того, як почала поширюватися дезінформація про те, що мігранти будуть розміщені в Плунгеському районі на заході Литви. Однак міністр не уточнила, хто може стояти за дезінформацією або її поширенням.

За словами міністра, цим питанням може зайнятися поліція.

Як повідомлялося, Литва зіткнулася з напливом мігрантів, що намагаються нелегально проникнути з Білорусі в ЄС. З початку року в Литві були затримані понад 3500 мігрантів, більшість з яких були громадянами Іраку.

Литовські прикордонники лише з опівночі 2 серпня затримали понад сотню мігрантів - після того, як у неділю до Литви через Білорусь прибула рекордна кількість нелегалів.

Читайте також: Лукашенко-тур: як відреагує ЄС на білоруський шантаж біженцями