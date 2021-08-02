Литва почала розслідувати поширення дезінформації на фоні міграційної кризи
Центр кібербезпеки Литви почав розслідування стосовно поширення дезінформації про те, де можуть бути розміщені нелегальні мігранти, які потрапляють на територію країни з Білорусі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.
За словами міністра внутрішніх справ Агне Білотайте, дезінформація викликала побоювання серед місцевого населення.
"У мене є інформація про кібератаки з метою поширення дезінформації про плани створення центрів розміщення в деяких муніципалітетах - це робиться цілеспрямовано, щоб спровокувати занепокоєння, обурення людей, і ще більше загострити ситуацію", - заявила журналістам міністр внутрішніх справ.
"Це неприпустимо", - сказала вона, додавши, що країні загрожує гібридна війна.
Центр кібербезпеки почав своє розслідування після того, як почала поширюватися дезінформація про те, що мігранти будуть розміщені в Плунгеському районі на заході Литви. Однак міністр не уточнила, хто може стояти за дезінформацією або її поширенням.
За словами міністра, цим питанням може зайнятися поліція.
Як повідомлялося, Литва зіткнулася з напливом мігрантів, що намагаються нелегально проникнути з Білорусі в ЄС. З початку року в Литві були затримані понад 3500 мігрантів, більшість з яких були громадянами Іраку.
Литовські прикордонники лише з опівночі 2 серпня затримали понад сотню мігрантів - після того, як у неділю до Литви через Білорусь прибула рекордна кількість нелегалів.
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