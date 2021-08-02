Литва начала расследовать распространение дезинформации на фоне миграционного кризиса

Центр кибербезопасности Литвы начал расследование в отношении распространения дезинформации о том, где могут быть размещены нелегальные мигранты, которые попадают на территорию страны из Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

По словам министра внутренних дел Агне Билотайте, дезинформация вызвала опасения среди местного населения.

"У меня есть информация о кибератаке с целью распространения дезинформации о планах создания центров размещения в некоторых муниципалитетах - это делается целенаправленно, чтобы спровоцировать беспокойство, возмущение людей, и еще больше обострить ситуацию", - заявила журналистам министр внутренних дел.

"Это недопустимо", - сказала она, добавив, что стране грозит гибридная война.

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Центр кибербезопасности начал свое расследование после того, как начала распространяться дезинформация о том, что мигранты будут размещены в Плунгескому районе на западе Литвы. Однако министр не уточнила, кто может стоять за дезинформацией или ее распространением.

По словам министра, этим вопросом может заняться полиция.

Как сообщалось, Литва столкнулась с наплывом мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть из Беларуси в ЕС. С начала года в Литве были задержаны более 3500 мигрантов, большинство из которых были гражданами Ирака.

Литовские пограничники только с полуночи 2 августа задержали более сотни мигрантов - после того, как в воскресенье в Литву через Беларусь прибыло рекордное количество нелегалов.

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