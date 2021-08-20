Біля іспанських Канарських островів потонув човен з 40 мігрантами, врятувалась одна жінка
Поблизу іспанських Канарських островів затонув човен з близько 40 мігрантами, найімовірніше всі вони загинули, крім однієї жінки.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Моряки торгового судна, що проходило за близько 220 км від Канарських островів, 19 серпня помітили перекинутий човен і жінку, що вчепилась за нього. Рятувальники, що прибули на виклик, забрали її до лікарні.
Жінка розповіла, що в човні було близько 40 людей, вихідців із Західної Африки. Найімовірніше всі вони загинули. Берегова охорона знайшла два тіла.
Цього року до Канарських островів нелегально прибули понад 8000 мігрантів з країн Африки. Найчастіше вони вирушають з узбережжя Марокко в районі міста Тарфая, найближчої до островів точки.
Цей маршрут стає дедалі популярнішим, відколи до Європи стало складніше добиратися через Середземне море.
Нагадаємо, в кінці липня - на початку серпня в Англії заявляли про рекордну кількість нелегальних мігрантів, що рушають човнами через Ла-Манш.
Раніше у травні з рекордним напливом мігрантів зіткнувся іспанський ексклав Сеута на північному узбережжі Африки.