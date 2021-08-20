Возле Канарских островов затонуло судно с 40 мигрантами, спаслась одна женщина

Вблизи испанских Канарских островов затонула лодка с приблизительно 40 мигрантами, скорее всего, все они погибли, кроме одной женщины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Моряки торгового судна, которое проходило в 220 км от Канарских островов, 19 августа заметили перевернутую лодку и женщину, вцепившуюся в нее. Прибывшие на вызов спасатели забрали ее в больницу.

Женщина рассказала, что в лодке было около 40 человек, выходцев из Западной Африки. Скорее всего все они погибли. Береговая охрана нашла два тела.

В этом году к Канарским островам нелегально прибыли более 8000 мигрантов из стран Африки. Чаще всего они отправляются с побережья Марокко в районе города Тарфая, ближайшей к островам точки.

Этот маршрут становится все более популярным, с тех пор как в Европу стало сложнее добираться через Средиземное море.

Напомним, в конце июля - начале августа в Англии заявляли о рекордном количестве нелегальных мигрантов, которые переправляются на лодках через Ла-Манш.

Ранее в мае с рекордным наплывом мигрантов столкнулся испанский эксклав Сеута на северном побережье Африки.