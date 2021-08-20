НАТО обіцяє боротися з проявами тероризму з Афганістану

Глави МЗС країн НАТО на позачерговій зустрічі щодо ситуації в Афганістані пообіцяли боротися з проявами тероризму, якщо вони надходитимуть з контрольованої талібами країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в ухваленій заяві міністрів.

"Протягом останніх двадцяти років ми успішно позбавляли терористів безпечного притулку в Афганістані, звідки вони могли спровокувати напади. Ми не дозволимо терористам загрожувати нам. Ми як і раніше прихильні рішучості і солідарності боротися з тероризмом", - сказано у заяві глав МЗС країн НАТО.

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Міністри назвали своїм найближим завданням продовжити безпечну евакуацію своїх громадян, громадян країн-партнерів і афганців, які перебувають у групі ризику, з аеропорту Кабула.

"Ми закликаємо тих, хто наділений владою в Афганістані, поважати і сприяти їх безпечному і впорядкованому від'їзду, в тому числі через міжнародний аеропорт імені Хаміда Карзая в Кабулі", - сказано у заяві.

Міністри закликали всі сторони в Афганістані сумлінно працювати над створенням інклюзивного та представницького уряду, в тому числі з реальною участю жінок і представників меншин.

"У нинішніх обставинах НАТО припинив всіляку підтримку афганській владі. Будь-який майбутній афганський уряд має дотримуватися міжнародних зобов'язань Афганістану, захищати права людини всіх афганців, особливо жінок, дітей і меншин, підтримувати верховенство права, надавати безперешкодний гуманітарний доступ і гарантувати, що Афганістан ніколи більше не стане притулком для терористів", - наголосили міністри.

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