НАТО обещает бороться с проявлениями терроризма из Афганистана

Главы МИД стран НАТО на внеочередной встрече по ситуации в Афганистане пообещали бороться с проявлениями терроризма, если они будут поступать с контролируемой талибами страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в принятом заявлении министров.

"В течение последних двадцати лет мы успешно лишали террористов убежища в Афганистане, откуда они могли спровоцировать нападения. Мы не позволим террористам угрожать нам. Мы по-прежнему привержены решимости и солидарности бороться с терроризмом", - говорится в заявлении глав МИД стран НАТО.

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Министры назвали своей ближайшей задачей продолжить безопасную эвакуацию своих граждан, граждан стран-партнеров и афганцев, которые находятся в группе риска, из аэропорта Кабула.

"Мы призываем тех, кто наделен властью в Афганистане, уважать и способствовать их безопасному и упорядоченному отъезду, в том числе через международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле", - говорится в заявлении.

Министры призвали все стороны в Афганистане добросовестно работать над созданием инклюзивного и представительского правительства, в том числе с реальным участием женщин и представителей меньшинств.

"В нынешних обстоятельствах НАТО прекратил всяческую поддержку афганским властям. Любое будущее афганское правительство должно соблюдать международные обязательства Афганистана, защищать права человека всех афганцев, особенно женщин, детей и меньшинств, поддерживать верховенство права, предоставлять беспрепятственный гуманитарный доступ и гарантировать, что Афганистан никогда больше не станет убежищем для террористов", - отметили министры.

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