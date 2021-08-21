У Німеччині перекинувся автобус з чеськими туристами, 14 постраждалих

Зранку в суботу в Німеччині розбився автобус з чеськими туристами, які поверталися з Італії до Чехії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Баварське радіо.

Аварія сталася вранці на автомагістралі A93 у нижньобаварському районі Кельхайм, на південь від міста Регенсбург.

Спочатку ЗМІ повідомляли, що в автобусі було 39 туристів, пізніше поліція уточнила, що в транспортному засобі їхали 37 людей. Постраждали в результаті аварії 14 осіб.

Чотири людини отримали серйозні травми, ще двоє - середньої тяжкості, а вісім - з легкими ушкодженнями. Водій залишився неушкодженим.

Баварське радіо повідомило, що за даними поліції, жоден інший транспортний засіб не брав участі у ДТП.

Автобус перекинувся, коли виїжджав з автостради А93. Що стало причиною аварії, поки не з'ясовано.