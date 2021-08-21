Німеччина змінила свого представника на саміті Кримської платформи

Замість міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса на установчий саміт Кримської платформи прибуде міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр.

Як передає "Європейська правда", про це агентству Інтерфакс-Україна сказала посол Німеччини Анка Фельдхузен.

"Німеччину на першому саміті Кримської платформи буде представляти федеральний міністр економіки і енергетики Петер Альтмаєр. Він є близькою довіреною особою федерального канцлера Меркель і раніше займав посаду глави федеральної канцелярії. Тому, напевно, не є випадковістю, що в понеділок саме міністр Альтмаєр приїде до Києва після того, як федеральний міністр закордонних справ Хайко Маас, на жаль, змушений був терміново скасувати свою участь у Кримській платформі через події в Афганістані ", - розповіла Фельдхузен.

Як зазначають дипломатичні джерела ЄвроПравди, причиною заміни представника Німеччини є форс-мажорні обставини у Мааса у зв’язку з подіями в Афганістані. Маас, який мав прибути до Києва, "потрапив під вогонь критики у зв’язку з невдачами в процесі евакуації німецького контингенту та громадян Афганістану", додало джерело.

Через це міністр має лишатися у Німеччині, тож Берлін був змушений замінити свого представника, зізнається джерело.

Водночас, одночасна заміна представництва США і Німеччини на міністрів енергетики дозволить обговорити питання, пов’язані з "Північним потоком-2" на зустрічах на полях Кримської платформи.

Фельдхузен зазначила, що в 2019 році міністр Альтмаєр брав активну участь в переговорах за контрактом про транзит газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".

"Тема енергетичної безпеки в контексті "Північного потоку-2", безумовно, також буде на порядку денному міністра Альтмаєра на полях саміту Кримської платформи", - додала посол.

Раніше повідомлялося, що американська міністр енергетики Дженніфер Гренголм очолить президентську делегацію США на саміті Кримської платформи 23 серпня.