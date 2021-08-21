Германия заменила своего представителя на саммите Крымской платформы

Вместо министра иностранных дел Германии Хайко Мааса на учредительный саммит Крымской платформы прибудет министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Как передает "Европейская правда", об этом агентству Интерфакс-Украина сказала посол Германии Анка Фельдхузен.

"Германию на первом саммите Крымской платформы будет представлять федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Он является близким доверенным лицом федерального канцлера Меркель по-прежнему занимал должность главы федеральной канцелярии. Поэтому, наверное, не является случайностью, что в понедельник именно министр Альтмаер приедет в Киев после того, как федеральный министр иностранных дел Хайко Маас, к сожалению, вынужден был срочно отменить свое участие в Крымской платформе из-за событий в Афганистане ", - рассказала Фельдхузен.

Как отмечают дипломатические источники ЕвроПравды, причиной замены представителя Германии являются форс-мажорные обстоятельства у Мааса в связи с событиями в Афганистане. Маас, который должен был прибыть в Киев, "попал под огонь критики в связи с неудачами в процессе эвакуации немецкого контингента и граждан Афганистана", добавил источник.

Из-за этого министр должен оставаться в Германии, поэтому Берлин был вынужден заменить своего представителя, признается источник.

В то же время, одновременная замена представительства США и Германии на министров энергетики позволит обсудить вопросы, связанные с "Северным потоком-2" на встречах на полях Крымской платформы.

Фельдхузен отметила, что в 2019 году министр Альтмаер принимал активное участие в переговорах по контракту о транзите газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

"Тема энергетической безопасности в контексте" Северного потока-2 ", безусловно, также будет на повестке дня министра Альтмаер на полях саммита Крымской платформы", - добавила посол.

Ранее сообщалось, что американская министр энергетики Дженнифер Гренголм возглавит президентскую делегацию США на саммите Крымской платформы 23 августа.