Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Меркель пояснила свою відсутність на "Кримській платформі"

Австрія подарує Україні пів мільйона доз вакцини AstraZeneca

Соціал-демократи наздогнали блок Меркель за 5 тижнів до виборів

Анексований Крим очима німецького фотографа






Зеленський нагородив Меркель орденом Свободи 

Неділя, 22 серпня 2021, 17:12

На знак вдячності за багаторічну підтримку України президент Володимир Зеленський відзначив канцлерку Німеччини Ангелу Меркель під час її візиту до Києва державною нагородою, орденом Свободи.

Про це повідомила пресслужба офісу президента України, пише "Європейська правда".

Читайте також
Меркель пояснила свою відсутність на "Кримській платформі"

"У вересні Німеччина обиратиме нового канцлера. Особисто я переконаний, що пані Меркель залишиться активним учасником політичного життя Німеччини та Європи. 

Але знайте, що в будь-якому разі, у будь-якому статусі й у будь-який час ви завжди є й будете бажаним гостем в Україні. Дякую", - сказав Володимир Зеленський на спільній пресконференції з Меркель.

Орден Свободи є найвищим орденом України, яким можуть бути нагороджені іноземці та особи без громадянства.

Про роль Меркель для України читайте у статті: "Мутті" чи "фрау Ріббентроп"? Нащо Меркель їде до Києва з прощальним візитом

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
powered by lun.ua