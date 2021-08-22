Меркель пояснила свою відсутність на "Кримській платформі"

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель під час візиту до Києва запевнила, що її неучасть у "Кримській платформі" 23 серпня не пов’язана з бажанням догодити Росії.

Про це Меркель сказала у неділю на спільному брифінгу з президентом Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Меркель 22 серпня відвідує Київ, однак участі в установчому саміті "Кримської платформи" наступного дня в українській столиці не візьме.

"Ні, це не є свідченням цього", - відповіла Меркель на питання журналіста про те, чи не свідчить її відсутність на саміті про бажання догодити Росії.

"Я чітко сказала, що анексія Криму, на мій погляд, є порушенням міжнародного права. Німецька сторона вважає, що це суперечить міжнародному праву. Щодо цього нічого не змінилося", - запевнила німецька канцлерка.

"Мені йдеться про те, щоб в межах мого візиту, який відбувається у часовій близькості (до "Кримської платформи", - Ред.), інтенсивно обговорити питання мінського формату, питання газу. Тому домовились про двосторонній, і, якщо хочете, прощальний візит, бо очевидно, як федеральний канцлер я вже не приїду до Києва", - пояснила вона.

Меркель сказала, що вона сприймає майбутні дні - проведення "Кримської платформи" і святкування 30-ої річниці Незалежності України - дуже серйозно, "тому ми домовились, що міністр закордонних справ приїде на "Кримську платформу", а я - на день раніше".

Втім, як відомо, в останній момент участь глави МЗС Німеччини Гайко Мааса у "Кримській платформі" була скасована, і замість нього Берлін представлятиме міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.

Меркель запевнила, що заміна Мааса не пов’язана з Україною чи Росією, а з "дуже і дуже важкою ситуацією в Афганістані". Вона сказала, що особисто підтримала, аби міністр закордонних справ у цей час залишався в Німеччині.