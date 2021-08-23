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У Єврокомісії не бачать шансів для запуску процедури членства України у найближчі роки

Понеділок, 23 серпня 2021, 09:08

Віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс не бачить перспектив для запуску процедури членства України в ЄС у найближчі 3-5 років.

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна, повідомляє "Європейська правда".

"Я так думаю, з урахуванням політичної ситуації в ЄС, того як проходять питання щодо розширення, то так, думаю, що, на жаль, це малоймовірно в найближчі роки", - сказав Домбровскіс.

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"Що стосується вступу в ЄС, це в першу чергу політичне питання, яке має одноголосно бути підтримане всіма країнами-членами - відкриття нових переговорів про вступ. І вже в рамках цього процесу переговорів з'являється дорожня карта", - заявив він.

За його словами, зараз в ЄС немає консенсусу щодо подальшого розширення Євросоюзу, і це стосується не тільки України, а й інших країн, які виявляють інтерес до вступу в ЄС.

"Зараз такого роду консенсусу дійсно немає. Проходять переговори з тими країнами, з якими процес був запущений багато років тому", - сказав він, маючи на увазі балканські держави.

"Там ми бачимо, що цей процес проходить дуже повільно, займає багато років", - додав віцепрезидент ЄК.

Домбровскіс вважає, що це питання треба зберігати на порядку денному, але в короткостроковій перспективі важливо концентруватися на максимальному використанні можливостей, які дає Угода про асоціацію.

На початку серпня у статті для видання Foreign Affairs глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів України визначити чітку дорожню карту вступу України до НАТО та ЄС.

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