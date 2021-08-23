Джонсон попросить Байдена продовжити евакуацію з Афганістану

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон на цьому тижні буде переконувати президента США Джо Байдена продовжити термін евакуації з Афганістану.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У вівторок Джонсон проведе віртуальну зустріч лідерів країн "Групи семи", щоб обговорити кризу в Афганістані, де тисячі людей намагаються втекти через кабульський аеропорт, який контролюють війська США.

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Велика Британія наполягає на перенесенні крайнього терміну після 31 серпня після того, як вона визначила тисячі людей, в тому числі афганських громадян, яким хоче допомогти в евакуації.

Але "Талібан" повинен буде дати свою згоду на продовження евакуації.

"Не дивлячись на те, що вони (G7) – група найвпливовіших людей на планеті, вони не можуть приймати це рішення ізольовано. "Талібан" також матиме свій голос", - сказав замміністра оборони Британії Джеймс Хеппі.

"Навіть якщо політична воля в Лондоні, Вашингтоні, Парижі, Берліні буде за продовження, "Талібан" може сказати ні", - сказав він.

Президент США Джо Байден заявив про прискорення "важкої і болючої" евакуації американців і десятків тисяч інших людей з Кабула, але не виключив, що вивезення людей буде продовжено після встановленого дедлайну 31 серпня.

За словами представника Білого дому, з 14 серпня США евакуювали і сприяли евакуації близько 30 300 осіб військовими рейсами і рейсами коаліції. Втім, десятки тисяч людей продовжують очікувати евакуації з Кабула.