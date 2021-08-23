Джонсон попросит Байдена продолжить эвакуацию из Афганистана

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе будет убеждать президента США Джо Байдена продлить срок эвакуации из Афганистана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Во вторник Джонсон проведет виртуальную встречу лидеров стран "Группы семи", чтобы обсудить кризис в Афганистане, где тысячи людей пытаются бежать через кабульский аэропорт, который контролируют войска США.

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Великобритания настаивает на переносе крайнего срока после 31 августа после того, как она определила тысячи человек, в том числе афганских граждан, которым хочет помочь в эвакуации.

Но "Талибан" должен будет дать свое согласие на продолжение эвакуации.

"Несмотря на то, что они (G7) - группа самых влиятельных людей на планете, они не могут принимать это решение изолированно. "Талибан" также будет иметь свой голос", - сказал замминистра обороны Великобритании Джеймс Хеппи.

"Даже если политическая воля в Лондоне, Вашингтоне, Париже, Берлине будет за продолжение,"Талибан" может сказать нет", - сказал он.

Президент США Джо Байден заявил об ускорении "тяжелой и болезненной" эвакуации американцев и десятков тысяч других людей из Кабула, но не исключил, что вывоз людей будет продолжен после установленного дедлайна 31 августа.

По словам представителя Белого дома, с 14 августа США эвакуировали и способствовали эвакуации около 30 300 человек военными рейсами и рейсами коалиции. Впрочем, десятки тысяч людей продолжают ожидать эвакуации из Кабула.