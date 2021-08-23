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Більшість французів підтримують "паспорт здоров’я" у ресторанах і не схвалюють протести

Понеділок, 23 серпня 2021, 11:41

Хоча протести проти ковідних "паспортів здоров’я" для доступу до певних послуг збирають понад 200 тисяч людей, переважна більшість, схоже, схвалюють такі обмеження.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це свідчать результати соцопитування Elabe "L'Opinion en direct" проведеного на замовлення BFMTV.

64% опитаних допускають вимогу "паспорта здоров’я" для доступу у ресторани й бари, що на 10% більше, ніж в попередньому аналогічному опитуванні. 72% схвалюють такі обмеження для доступу у культурні заклади та 77% - у громадський транспорт на далекі відстані. 

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65% вважають вимогу паспорта прийнятною для доступу у лікарні. 

Підтримка "паспорта здоров’я" переважає серед людей віком від 65 років - там позитивні відповіді складають від 80 до 90%. У той самий час, в групі до 34 років позитивні відповіді складають від 42 до 53%. 

54% сказали, що не підтримують щотижневі демонстрації проти вимоги "паспорта здоров’я". У попередньому опитуванні таких було 49%.

Підтримку або симпатії до протестів висловили 34%, 11% - не визначилися з думкою. 

Нагадаємо, у Франції вже більше місяця щосуботи проходять масові протести проти вимоги "паспорта здоров’я", що засвідчує вакцинацію, свіжий негативний тест або перенесену хворобу, для доступу до низки послуг. Акції по всій території країни залучають понад 200 тисяч людей.

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