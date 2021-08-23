Большинство французов поддерживают "паспорт здоровья" в ресторанах и не одобряют протесты

Хотя протесты против ковидных "паспортов здоровья" для доступа к определенным услугам собирают более 200 000 человек, подавляющее большинство, похоже, одобряют такие ограничения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом свидетельствуют результаты соцопроса Elabe "L'Opinion en direct" проведенного по заказу BFMTV.

64% опрошенных допускают требованию "паспорта здоровья" для доступа в рестораны и бары, что на 10% больше, чем в предыдущем аналогичном опросе. 72% одобряют такие ограничения для доступа в культурные заведения и 77% - в общественный транспорт на дальние расстояния.

65% считают требование паспорта приемлемым для доступа в больницы.

Поддержка "паспорта здоровья" преобладает среди людей в возрасте от 65 лет - там положительные ответы составляют от 80 до 90%. В то же время, в группе до 34 лет положительные ответы составляют от 42 до 53%.

54% сказали, что не поддерживают еженедельные демонстрации против требования "паспорта здоровья". В предыдущем опросе таких было 49%.

Поддержку или симпатии к протестам выразили 34%, 11% - не определились с мнением.

Напомним, во Франции уже больше месяца каждую субботу проходят массовые протесты против требования "паспорта здоровья", что подтверждает вакцинацию, свежий отрицательный тест или перенесенную болезнь, для доступа к ряду услуг. Акции по всей территории страны привлекают более 200 000 человек.

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